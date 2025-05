Papa Leão XIV reza missa inaugural e pede unidade para Igreja ser símbolo de paz

O Papa Leão XIV prometeu trabalhar pela unidade para que a Igreja Católica se torne um sinal de paz no mundo, oferecendo uma mensagem de comunhão em sua missa inaugural na Praça de São Pedro diante de aproximadamente 150 000 pessoas entre peregrinos, presidentes, patriarcas e príncipes.

O bispo de Roma abriu oficialmente seu pontificado fazendo sua primeira volta no papamóvel pela praça. Leão XIV sorriu e acenou do fundo do carro, mas não parou para beijar bebês e a multidão

Durante a missa, o pontífice pareceu se emocionar quando os dois símbolos do papado foram colocados sobre ele – o pálio de lã sobre seus ombros e o anel do pescador em seu dedo. Ele virou sua mão para olhar o anel e o selo e depois juntou as mãos à frente em oração.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, uma das últimas visitas oficiais ao Papa Francisco antes de ele morrer, liderou a delegação dos EUA, após prestar suas homenagens no túmulo do papa argentino ao chegar a Roma no final de sábado. O representante do governo brasileiro na missa do pontífice foi o vice-presidente da República do País, Geraldo Alckmin.

Estadão Conteúdo