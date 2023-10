Papa Francisco sugere benção para uniões homoafetivas

Há algum tempo o papa Francisco vem manifestando apoio às leis civis que estendem os benefícios legais aos cônjuges do mesmo sexo

Uma carta de papa Francisco respondendo a uma série de questionamentos de cardeais foi publicada pelo Vaticano ontem, e uma das perguntas mais relevantes tratava do casamento entre pessoas do mesmo sexo, algo já permitido em 34 países pelo mundo. Na Alemanha, por exemplo, o casamento gay é abençoado por padres.

Sobre o casamento homoafetivo, Francisco sugeriu que poderia sim haver maneiras de abençoar as uniões homoafetivas, mas que a benção não deveria ser confundida com o casamento sacramental.

O New Ways Ministry, entidade que defende os católicos LGBTQ+, disse que a carta “avança significativamente” nos esforços para tornar os católicos LGBTQ+ bem-vindos na igreja.

Apesar de o Vaticano afirmar que o casamento é uma união indissolúvel entre homem e mulher, há algum tempo o papa Francisco vem manifestando apoio às leis civis que estendem os benefícios legais aos cônjuges do mesmo sexo, e os padres católicos em partes da Europa têm abençoado as uniões do mesmo sexo sem a censura do Vaticano.

Na carta publicada ontem, Francisco reiterou que o matrimônio é a união entre homem e mulher, e que a “caridade pastoral” requer paciência e compreensão, e que, independentemente disso, os padres vão podem ser juízes “que apenas negam, rejeitam e excluem”.

“Quando se pede uma benção, expressa-se um pedido de ajuda de Deus, um apelo para poder viver melhor, uma confiança num pai que pode nos ajudar a viver melhor”, revelou o papa.