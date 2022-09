Centenas de governantes e monarcas estrangeiros foram convidados para o funeral de Estado em Londres da rainha Elizabeth II

O papa Francisco não comparecerá ao funeral da rainha Elizabeth II na Abadia de Westminster na próxima segunda-feira (19), informou nesta sexta-feira o Vaticano.

“O secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, o religioso Paul Gallagher, representará o papa Francisco na segunda-feira no funeral de Sua Majestade a rainha Elizabeth II”, afirmou o porta-voz do pontífice, Matteo Bruni.

O monsenhor Gallagher, nascido no Reino Unido, é uma espécie de ministro das Relações Exteriores da Santa Sé e é membro de seu serviço diplomático desde 1984.

Centenas de governantes e monarcas estrangeiros foram convidados para o funeral de Estado em Londres da rainha Elizabeth II, que será um dos maiores encontros diplomáticos em décadas.

Devido à capacidade limitada da abadia, 2.000 pessoas, apenas chefes de Estado e um ou dois representantes por país foram convidados para o funeral.

