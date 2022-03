Pacote suspeito obriga canal de Londres a evacuar sede e interromper grade

De acordo com o jornal “The Sun”, a chegada do ‘presente’ causou preocupação no edifício, sob o medo de que pudesse ser uma bomba

Os funcionários do canal britânico ITV viveram de momentos de pânico na tarde desta quinta (10). A emissora foi obrigada a evacuar as próprias instalações, no oeste de Londres, depois um pacote suspeito chegou com destino a Lorraine Kelly, 62 anos, uma de suas apresentadoras mais populares.

De acordo com o jornal “The Sun”, a chegada do ‘presente’ causou preocupação no edifício, sob o medo de que pudesse ser uma bomba. Diante disso, a empresa acionou a polícia e orientou seus empregados a se retirarem às pressas do local.

O caos foi tamanho que afetou até mesmo a programação da ITV, que ficou paralisada por cerca de duas horas. Enquanto não era possível retomar com a exibição ao vivo, reprises de outras atrações foram exibidas como tapa-buraco.

Felizmente, a polícia não demorou a chegar à sede do canal e remover o pacote-problema. A Polícia Metropolitana de Londres não revelou o que continha, afinal, o famigerado embrulho, mas informou que “uma investigação está em andamento”.

“Devido a um alerta de segurança suspeito, o prédio do qual a ITV transmite durante o dia foi evacuado com segurança. O problema foi resolvido e os funcionários retornaram ao prédio após a liberação da polícia. Pedimos desculpas pela interrupção da programação e agora voltamos à programação normal”, informou a rede televisiva, pouco após ocorrido, por meio de comunicado.