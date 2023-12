Oxford escolhe o termo ‘rizz’, referência a carisma, como palavra do ano

A escolha veio após uma votação popular que envolveu outras oito expressões e 30 mil votantes

A Oxford University Press anunciou na segunda-feira, 4, que a palavra do ano é, oficialmente, “rizz”, uma gíria usada pela Geração Z. A escolha veio após uma votação popular que envolveu outras oito expressões e 30 mil votantes.

“Rizz” desbancou, entre outros termos, a palavra “swiftie”, nome dado aos fãs da cantora Taylor Swift. A editora da Universidade Oxford havia selecionado, ao todo, oito expressões para realizar a votação.

Quatro palavras chegaram à seleção final: “rizz”, “swiftie”, “prompt” (comandos dados a um programa de inteligência artificial) e “situationship” (relacionamento romântico considerado não oficial).

A editora comemorou a escolha de “rizz”, dizendo ser um reflexo de como as pessoas mais jovens impactam a linguagem utilizada dentro e fora das redes sociais. “Do ativismo ao namoro e à cultura mais ampla, à medida que a Geração Z passa a ter mais impacto na sociedade, as diferenças de perspectivas e de estilo de vida também se manifestam na linguagem”, afirma a nota em que o resultado foi anunciado.

Definição

Acredita-se que “rizz” tenha sido originada por uma redução da palavra “carisma” (carism, em inglês). Conforme as definições da Oxford University Press, a expressão faz referência ao “charme” ou à “capacidade de atrair um parceiro romântico ou sexual”. Ainda conforme a editora, “rizz” também pode ser usada como verbo – no caso, “to rizz up” – para definir as ações de “atrair, seduzir ou conversar”.

De acordo com a universidade, o termo foi registrado pela primeira vez em 2022, mas se tornou viral após uma entrevista concedida por Tom Holland ao Buzzfeed. Na ocasião, ele foi questionado sobre o “segredo do seu ‘rizz’” e respondeu ter “rizz limitado”. O ator namora a atriz Zendaya.

Presidente da divisão responsável por dicionários de Oxford, Casper Grathwohl disse que a escolha do ano “reflete também a forma como as redes sociais aumentaram a velocidade de mudanças na linguagem de forma exponencial”. Ele também brincou com Holland. “Não quero ser um purista da linguagem, mas Tom deveria saber que um ‘rizz’ limitado não deixa de ser ‘rizz’”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo