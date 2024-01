‘Ouvimos ameaças do Kremlin todos os dias’, diz ministro da Defesa alemão

Conflito com a Rússia pode ocorrer nos próximos cinco ou oito anos. Pistorius atribui a estimativa a “analistas” do governo alemão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, disse que é necessário considerar que Vladimir Putin pode, de fato, atacar algum país da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) nos próximos anos.

Conflito com a Rússia pode ocorrer nos próximos cinco ou oito anos. Pistorius atribui a estimativa a “analistas” do governo alemão. A declaração foi feita em entrevista ao jornal Der Tagesspiegel.

Alemanha deve continuar apoiando Ucrânia, mas sem se esquecer da defesa interna. “Caso contrário, nós mesmos estaríamos indefesos”, alertou. Nesta semana, o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, anunciou uma nova ajuda militar de 1,3 bilhão de euros (cerca de R$ 6,8 bilhões), que inclui quatro novos sistemas de defesa antiaérea Iris-T SLM e munições de artilharia, dos quais a Ucrânia necessita com urgência.

“Ouvimos ameaças do Kremlin quase todos os dias, então temos que levar em conta que Vladimir Putin pode até atacar um país da Otan um dia”, disse Boris Pistorius, ministro da Defesa da Alemanha.

OTAN EM ALERTA SOBRE A RÚSSIA

Declaração ocorre no mesmo dia em que a Otan admitiu que já se prepara para enfrentar o exército de Putin. O almirante holandês Rob Bauer, presidente do comitê militar da Otan, disse que a aliança precisa se antecipar a período que não será de paz, conforme se percebe com base no clima atual.

Maior exercício militar da Otan em décadas se aproxima. No início da semana, o bloco anunciou que fará um treinamento de vários meses, com 90 mil soldados. É o maior exercício da Otan desde 1988, antes do colapso da União Soviética.