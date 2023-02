Otan está ‘mais forte do que nunca’, diz Biden em visita à Polônia

“Um ano depois, eu diria que a Otan está mais forte do que nunca”, disse o presidente um dia após sua visita surpresa a Kiev.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, garantiu nesta terça-feira (21), que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) está “mais forte do que nunca”, em uma visita à Varsóvia.

“Posso acrescentar com orgulho que o nosso apoio à Ucrânia é inabalável”, sublinhou numa reunião das delegações polonesa e americana, parcialmente transmitida pela televisão local.

O presidente dos Estados Unidos considerou o apoio da Polônia à Ucrânia e aos ucranianos “realmente extraordinário”.

O chefe de Estado polonês, Andrzej Duda, afirmou que graças a Joe Biden “vemos que os Estados Unidos são capazes de assegurar a ordem mundial”.

Nesta terça-feira, Biden iniciou uma visita oficial à Polônia, pela segunda vez em doze meses, onde fará um discurso político à tarde.

Na quarta-feira, o presidente dos EUA se reunirá em Varsóvia com os chefes de Estado e de governo de nove países do flanco oriental da Otan.

