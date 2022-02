Opas: na base semanal, casos de covid das Américas caíram 31%; mortes subiram 12%

A diretora focou o discurso em defender o cuidado com os trabalhadores da área da saúde em meio à atual crise global

Os casos de covid-19 na semana passada caíram 31% em relação à anterior, enquanto as mortes aumentaram 12%, informou nesta quarta-feira, 4, a diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Carissa Etienne. Foram mais de 4,8 milhões de casos e de 33 mil mortes pela doença na região durante o período

Etienne destacou que países com maior cobertura vacinal estão vendo menos internações e mortes em UTIs. “Isso enfatiza a importância de expandir o acesso a vacinas, incluindo reforços, quando disponíveis, para salvar vidas”, afirmou em coletiva à imprensa.

A diretora focou o discurso em defender o cuidado com os trabalhadores da área da saúde em meio à atual crise global. “Mesmo antes da pandemia, trabalhadores de saúde lidavam com questões que foram apenas exacerbadas pela pandemia”, disse. Segundo Etienne, no Brasil, Guatemala e Colômbia mais de um a cada 10 trabalhadores da saúde vivenciaram algum episódio de extrema depressão.

