O seu gato pode te reconhecer pelo cheiro? Cientistas foram atrás da resposta

São Paulo, 27 – Reportagem publicada pelo jornal “The New York Times” sobre um estudo publicado no periódico “PLOS One” a respeito do comportamento dos gatos mostrou que os felinos respondem diferentemente aos cheiros de seus donos do que aos odores de estranhos.

De acordo com o “The New York Times”, os pesquisadores recrutaram 30 gatos e seus donos para participarem do estudo. Os donos dos gatos, então, capturaram seus próprios cheiros esfregando cotonetes atrás de suas orelhas, entre seus dedos dos pés e debaixo de seus braços. Oito pessoas adicionais que não possuem pets e não conheciam os donos dos gatos foram recrutadas para serem “doadores de odor”.

Cada um dos gatos do estudo foi apresentado a um conjunto de tubos de ensaio contendo os cotonetes com cheiro de seu dono, um estranho e um de controle. Uma câmera montada no aparato experimental registrou as reações dos gatos aos tubos de ensaio

Os gatos passaram mais tempo cheirando as amostras dos estranhos do que as de seus donos – uma indicação de que os gatos podiam reconhecer os cheiros de seus donos e dedicavam mais tempo explorando os que nunca haviam cheirado antes.

Hidehiko Uchiyama, professor de ciência animal na Universidade de Agricultura de Tóquio (Tokyo University of Agriculture), e seus colegas analisaram ainda mais as gravações de vídeo dos gatos cheirando os tubos de ensaio e observaram os gatos usando predominantemente suas narinas direitas para cheirar os tubos de ensaio dos estranhos, independentemente de onde o tubo estava localizado no conjunto. Esses achados parecem corroborar estudos anteriores de outros animais, incluindo cães, que também usaram suas narinas direitas ao explorar cheiros estranhos.

“A narina esquerda é usada para odores familiares, e a narina direita é usada para novos e alarmantes odores, sugerindo que o olfato pode estar relacionado ao funcionamento do cérebro,” disse Uchiyama. “É provável que o cérebro direito seja preferido para processar odores emocionalmente alarmantes.”

O Dr. Carlo Siracusa pediu cautela na interpretação de se o comportamento de cheirar dos gatos se relaciona ao funcionamento do cérebro. “O estudo não provou que o lado direito do cérebro é ativado,” ele disse. Provar isso exigirá gatos dispostos a cooperar em ter seus cérebros escaneados enquanto cheiram coisas

Siracusa, professor associado de comportamento animal na Escola de Medicina Veterinária da Universidade da Pensilvânia, que não estava envolvido com o estudo, destacou que, embora mais pesquisas sejam necessárias para confirmar se a narina que os gatos usam para cheirar as pessoas é uma janela para a mente felina, esse tipo de estudo é importante para avançar no entendimento humano sobre o comportamento felino, proporcionando melhor cuidado a eles.

Ao “The New York Times”, Siracusa também comentou sobre a façanha logística de desenhar um protocolo de estudo considerado aceitável pelos seus participantes felinos. “Eu realmente aplaudo este grupo de cientistas por terem sucesso em envolver 30 gatos nessa atividade,” disse Siracusa. “A maioria dos gatos não quer ter nada a ver com sua pesquisa.”

Estadão Conteúdo