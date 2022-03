‘Nunca tivemos tanta força’, diz Putin ao discursar em estádio em Moscou

O pronunciamento marca o oitavo aniversário da anexação da península Crimeia pela Rússia -que ocorreu em 2014

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, discursou nesta sexta-feira (18) em um estádio lotado em Moscou, capital russa, sobre a guerra na Ucrânia. “Nunca tivemos tanta força”, disse.

O pronunciamento marca o oitavo aniversário da anexação da península Crimeia pela Rússia -que ocorreu em 2014.

A polícia de Moscou diz que mais de 200 mil pessoas acompanharam o discurso do presidente Putin -95 mil nas arquibancadas e mais de 100 mil nos arredores do Estádio Luzhniki, onde foi realizada a final da Copa do Mundo de 2018.

Após o discurso, feito no uma banda começou a tocar e os russos presentes nas arquibancadas gritaram o nome do país.

Putin também exaltou o que chama de “operação especial” para combater pessoas definidas como nacionalistas perigosos em território ucraniano. Nesta sexta, o conflito entrou no 23º dia, com novos registros de ataques pela Ucrânia, inclusive no oeste do país.

Nós vemos como está sendo heroica a ação dos nossos militares nessa operação. Eles estão sendo como um irmão de verdade, protegendo o outro contra balas com o próprio corpo.”

No estádio, milhares de pessoas agitavam bandeiras da Rússia, fazendo cânticos nacionalistas e exibindo a letra “Z” no estádio Luzhniki. A letra passou a ser estampada em equipamentos das Forças Armadas russas e virou símbolo dos apoiadores da guerra.