Novos tiroteios deixam 6 mortos e 25 feridos em duas cidades dos EUA

Na noite de sábado (4), três homens armados abriram fogo em uma rua movimentada, deixando três mortos e 11 feridos

Tiroteios em duas cidades dos Estados Unidos deixaram ao menos seis mortos e 25 feridos nas últimas 24 horas.

Na noite de sábado (4), três homens armados abriram fogo em uma rua movimentada, deixando três mortos e 11 feridos na Filadélfia, maior cidade do estado da Pensilvânia. No Twitter, a polícia da Filadélfia emitiu um alerta para as pessoas evitarem a região.

“Três dessas pessoas -dois homens e uma mulher- foram declarados mortos depois que chegaram aos hospitais com vários ferimentos de bala”, declarou o inspetor de polícia D.F. Pace.

Segundo a imprensa local, ninguém foi preso até o momento.

Três mortos e 14 feridos em Chattanooga

Em Chattanooga, cidade no estado do Tennessee, três pessoas morreram e 14 ficaram feridas neste domingo (5) após um tiroteio próximo a um bar.

De acordo com informações da imprensa local, duas das três vítimas foram atingidas por disparos, e a terceira foi atingida por um carro após tentar fugir do ataque. Ninguém foi preso até o momento.

“Neste momento, podemos confirmar 14 vítimas de disparos e outras três que foram atropeladas por veículos que tentavam fugir do local”, declarou a chefe de polícia de Chattanooga, Celeste Murphy.

De acordo com a porta-voz da polícia, um menor de idade estava entre os feridos e que diversas vítimas permaneciam em estado de crítico. Murphy disse ainda que “definitivamente havia mais de um atirador” no incidente.

Na semana anterior, uma troca de tiros feriu seis pessoas na cidade de Chattanooga.

Estes novos episódios acontecem menos de duas semanas depois que 21 pessoas foram assassinadas -19 crianças e dois adultos- em um massacre em uma escola na cidade de Uvalde, no Texas.