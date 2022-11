Nove pessoas assassinadas em ataque a bar no centro do México

No local do ataque foram apreendidos dois carros, bem como duas cartolinas com mensagens alusivas a um grupo criminoso

Um grupo de homens armados atirou em clientes de um bar no estado mexicano de Guanajuato (centro), deixando nove pessoas mortas e outras duas feridas, informaram as autoridades locais. A agressão ocorreu na noite de quarta-feira, por volta das 21h00 locais (00h00 de quinta-feira no horário de Brasília), quando a polícia recebeu o alerta de vários tiros disparados dentro do "Lexus Bar", localizado em uma rodovia no município de Apaseo el Alto. As investigações das autoridades confirmaram "a presença de sujeitos armados a bordo de um caminhão, que ao chegar ao estabelecimento dispararam suas armas contra as pessoas ali reunidas", informou o governo municipal em comunicado. O ataque "causou a morte de 5 homens e 4 mulheres, bem como ferimentos em mais 2 mulheres, que estão estáveis", acrescentou. No local do ataque foram apreendidos dois carros, bem como duas cartolinas com mensagens alusivas a um grupo criminoso, detalha o comunicado. O governo municipal também pediu aos cidadãos que forneçam anonimamente informações sobre os responsáveis pelo incidente "para fortalecer as investigações e levá-los à justiça". As autoridades também realizaram uma operação de busca aos agressores, confirmou a polícia.