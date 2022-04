Nova York vai manter obrigatoriedade de máscaras em escolas infantis

O número de casos subiu de menos de 700 contaminações por dia no começo de março para 1.400 confirmações diárias agora

A cidade de Nova York vai manter a obrigatoriedade de máscaras para crianças menores de 5 anos em escolas infantis, anunciou o prefeito, Eric Adams, na sexta-feira (1º).

A decisão foi tomada em meio ao aumento de casos de Covid-19 na cidade, com o avanço da subvariante da mutação ômicron do coronavírus, a BA.2, que já é dominante nos Estados Unidos. Crianças com menos de 5 anos ainda não estão sendo vacinadas.

O número de casos subiu de menos de 700 contaminações por dia no começo de março para 1.400 confirmações diárias agora, mas os números ainda estão bem abaixo do pico de transmissão da ômicron.

Em janeiro, só a cidade de Nova York registrava mais de 40 mil casos por dia. “Nova-iorquinos, queremos que vocês estejam preparados, mas não em pânico”, disse o prefeito.

Uma decisão judicial havia determinado o fim da obrigatoriedade de máscaras na cidade em qualquer situação, mas a prefeitura recorreu e obteve uma decisão favorável que permite a obrigatoriedade em escolas infantis, disse o prefeito.