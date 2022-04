Ucrânia: Autoridades afirmam retomada de cidade a 20 quilômetros de Kiev

O prefeito disse que muitos moradores de Brovary já tinham retornado à cidade e que lojas e negócios vinham sendo reabertos

Autoridades ucranianas afirmam que forças do país retomaram a cidade de Brovary, localizada 20 quilômetros ao leste da capital Kiev. Em discurso televisionado na noite de sexta-feira, o prefeito de Brovary disse que “ocupantes russos deixaram praticamente todo a cidade de Brovary”.

O prefeito acrescentou que as forças ucranianas começarão a trabalhar para retirar soldados russos ainda presentes na região, bem como equipamentos militares e, possivelmente, minas. Ele disse que muitos moradores de Brovary já tinham retornado à cidade e que lojas e negócios vinham sendo reabertos.

Na sexta-feira, o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, afirmou que as cidades satélites a noroeste de Kiev estavam sendo alvejadas depois que combatentes ucranianos reagiram a tropas russas.

Sobre o suposto ataque ucraniano a um depósito de combustível russo, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se negou a fazer comentários durante entrevista à emissora Fox News. Zelensky disse que não discute qualquer ordem dada como comandante-chefe. Ontem, o secretário do Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia negou

alegações de Moscou de que dois helicópteros ucranianos atingiram a cidade de Belgorod, ao norte da fronteira, na madrugada de sexta-feira.

O governador regional de Belgorod disse que dois trabalhadores do depósito ficaram feridos, mas a imprensa russa circulou uma declaração da estatal petrolífera Rosneft negando que alguém tenha se machucado. Se a afirmação de Moscou for confirmada, será o primeiro ataque conhecido da guerra em que aeronaves ucranianas tenham entrado no espaço aéreo russo.

