Nova York fica inundada e parcialmente paralisada após chuvas torrenciais

Os serviços de meteorologia de Nova York informaram que esta sexta foi “o dia mais úmido já registrado”

As fortes chuvas que caíram durante a noite de quinta para esta sexta-feira (29) no nordeste dos Estados Unidos inundaram estradas em Nova York e paralisaram parcialmente metrôs e aeroportos.

Com 200 mm de chuvas registrados desde a meia-noite passada, os serviços de meteorologia de Nova York informaram que esta sexta foi “o dia mais úmido já registrado” no aeroporto internacional JFK desde 1948, segundo reportaram na plataforma X (antigo Twitter) às 15h locais (16h de Brasília).

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, declarou “estado de emergência” para Nova York, Long Island, ao leste da cidade, para o Vale do Hudson, devido às “precipitações extremas que estão sendo observadas”, segundo anunciado no X.

Imagens divulgadas por jornalistas da AFP, meios de comunicação locais e redes sociais mostravam veículos circulando com dificuldade em estradas inundadas, ou mesmo completamente bloqueadas pela água, que chegava até o nível das janelas dos automóveis.

Várias estações da gigantesca rede de metrô da cidade, com 30 linhas e 420 estações, ficaram parcialmente alagadas e várias linhas centrais foram fechadas no Brooklyn.

Sua recuperação “é a prioridade número um”, disse a governadora, enquanto se multiplicam as críticas de pais, perguntando como seus filhos vão fazer para voltar para casa e porque as escolas continuaram abertas nesta sexta.

“Os acontecimentos desta manhã demonstraram de forma flagrante que a cidade e o estado de Nova York devem melhorar sua comunicação com os nova-iorquinos quando fenômenos climáticos extremos se sucedem e antes de que ocorram”, disse o presidente do distrito do Brooklyn, Antonio Reynoso.

O Aeroporto de La Guardia anunciou que todos os acessos ao Terminal A estão “atualmente fechados”.

“A triste realidade é que nosso clima muda rápido demais para a capacidade de resposta das nossas infraestruturas”, disse o comissário de proteção ambiental da cidade, Rohit Aggarwala.

Em um e-mail enviado a seus eleitores, a representante (deputada) democrata de Nova York, Alexandria Ocasio-Cortez, disse que entre 50 mm e 120 mm de chuva caíram nos bairros de Manhattan, Queens e Brooklyn, com entre 25 mm e 70 mm ainda esperados, dependendo das áreas.

De acordo com o Serviço Meteorológico dos Estados Unidos, as fortes chuvas são causadas por um sistema de baixa pressão que se estende ao longo da costa do Atlântico médio e atrai ar úmido do oceano, “produzindo áreas de fortes chuvas nas regiões do norte e do leste”.

Em setembro de 2021, o furacão Ida matou 13 pessoas apenas na cidade de Nova York, a maioria presas no porão de casas antigas transformadas em apartamentos em uma cidade que atravessava uma grave crise imobiliária.

