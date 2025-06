O Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Iranianas, Major-General Mohammad Bagheri, discursa durante a Conferência Internacional sobre as Reivindicações Jurídico-Internacionais da Santa Defesa, na capital Teerã, em 23 de fevereiro de 2021. Bagheri foi “provavelmente eliminado”, como oficial de segurança israelense, em 13 de junho de 2025, após ataques israelenses no início da manhã contra alvos no Irã. (Foto de ATTA KENARE / AFP)