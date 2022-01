Nova cepa variante da Delta e Ômicron é encontrada no Chipre

Especialista afirma que frequência relativa da infecção combinada é maior entre os pacientes hospitalizados devido à Covid-19

Especialistas encontraram uma nova cepa da Covid-19 no Chipre. As variantes Ômicron e Delta formam a Deltacron, que infectou ao menos 25 pessoas s no país.

A descoberta da nova alteração recebeu a denominação devido à identificação de assinaturas genéticas semelhantes à Ômicron dentro dos genomas da Delta.

De acordo com o professor de ciências biológicas da Universidade de Chipre e chefe do Laboratório de Biotecnologia e Virologia Molecular, Leondios Kostrikis, a frequência relativa da infecção combinada é maior entre os pacientes hospitalizados devido à Covid-19 em comparação com os pacientes não hospitalizados.

“Veremos no futuro se essa cepa é mais patológica ou contagiosa ou se prevalecerá sobre a variante delta e a variante Ômicron”, destacou Kostrikis. Conforme diz o especialista, essa linhagem do coronavírus também será substituída pela variante Ômicron, que é altamente contagiosa.

Kostrikis e sua equipe enviaram os estudos para o banco de dados internacional que registra alterações do coronavírus, o Gisaid, no dia 7 de janeiro.