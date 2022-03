Nos EUA, DoE corta previsão para crescimento do consumo global de petróleo

DoE cortou a previsão para o crescimento do consumo global de petróleo este ano, de 3,5 milhões de barris por dia (bpd) para 3,1 milhões

O Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos, por meio da Administração de Informação de Energia (EIA, na sigla em inglês) cortou a previsão para o crescimento do consumo global de petróleo este ano, de 3,5 milhões de barris por dia (bpd) para 3,1 milhões de bpd. Com o avanço, a demanda alcançaria 100,6 milhões de bpd.

O órgão projeta ainda que o consumo se elevará 1,9 milhões de bpd em 2023, a 102,6 milhões de bpd.

As previsões, no entanto, foram feitas antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, que eleva as incertezas no cenário.

O DoE indica ainda que a produção de petróleo nos EUA crescerá a 12 milhões de bpd este ano e a 13 milhões de bpd no próximo, em recorde histórico.

Estadão Conteúdo