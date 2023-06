Norte da China tem recordes de temperatura com calor extremo

Na estação meteorológica de Nanjiao, ao sul de Pequim, o termômetro atingiu 41,1°C às 15h19 de quinta-feira, informou o jornal Beijing News

Pequim registrou, nesta quinta-feira (22), seu junho mais quente desde o início das leituras de temperatura, e uma grande parte do norte da China viu os termômetros passarem de 40°C, de acordo com serviços meteorológicos e meios de comunicação.

Nos últimos meses, a China vem enfrentando condições climáticas extremas e temperaturas incomuns, exacerbadas pela mudança climática, dizem os cientistas.

Na estação meteorológica de Nanjiao, ao sul de Pequim, o termômetro atingiu 41,1°C às 15h19 de quinta-feira, informou o jornal Beijing News, citando a agência meteorológica nacional.

Esse número é 0,5°C superior ao recorde anterior de 40,6°C registrado pela estação em junho de 1961.

“Hoje é um dos dias mais quentes em Pequim desde que os dados completos estão disponíveis”, disse a mesma fonte.

Outras estações meteorológicas ao redor da capital registraram temperaturas ainda mais altas, como Tanghekou, ao norte de Pequim, que atingiu 41,8°C na tarde de quinta-feira, tornando-se o local mais quente do país, segundo a mídia estatal.

Na cidade vizinha de Tianjin, que conta com mais de 13 milhões de habitantes, as temperaturas também dispararam no centro da cidade, com o distrito de Xiqing registrando seu dia mais quente de junho, com 40,6°C.

As autoridades pediram à população que limite o tempo passado ao ar livre, pois as temperaturas vão continuar elevadas nos próximos dias.

Os serviços meteorológicos de Pequim e Tianjin emitiram um alerta laranja para calor forte, o segundo nível mais elevado.

© Agence France-Presse