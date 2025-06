Noboa anuncia captura de Fito, criminoso mais procurado do Equador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O presidente do Equador, Daniel Noboa, anunciou nesta quarta-feira (25) a recaptura de José Adolfo Macías, conhecido como Fito, o criminoso mais procurado do país e líder da facção criminosa Los Choneros.

Fito havia escapado da prisão de Guayaquil em janeiro de 2024, durante uma onda de violência que incluiu a invasão ao vivo de um estúdio de televisão por homens armados e a tomada de mais de 200 agentes penitenciários como reféns. A fuga tornou-se símbolo do colapso da segurança pública equatoriana.

“Meu reconhecimento aos nossos policiais e militares que participaram desta operação. Mais cairão, vamos recuperar o país. Sem trégua”, disse Noboa na plataforma X. O governo havia oferecido uma recompensa de US$ 1 milhão por informações que levassem à captura de Fito.

O presidente também informou que o Equador solicitou a extradição do criminoso para os Estados Unidos, onde ele deve enfrentar acusações federais por tráfico internacional de drogas e posse de armas, em um tribunal de Nova York.

Condenado em 2011 a 34 anos de prisão por crimes que incluem homicídio e narcotráfico, Fito é apontado como uma figura central no crime organizado equatoriano. O governo dos EUA impôs sanções ao grupo Los Choneros no ano passado, afirmando que a organização atua no tráfico de drogas desde os anos 1990 e tem desempenhado um papel-chave na escalada da violência no país desde 2020, inclusive dentro do sistema penitenciário superlotado.

A recaptura de Fito é vista como um importante trunfo para Noboa, que tenta reverter o avanço das facções criminosas no Equador.