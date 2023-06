Névoa que cobre EUA e Canadá pode durar até o fim de semana

A fumaça se moveu sobre a Groenlândia e a Islândia desde 1º de junho e deve chegar à Noruega ainda nesta quinta-feira

A névoa que cobre e atrapalha a vida diária de milhões de pessoas nos Estados Unidos e no Canadá deve persistir nesta quinta-feira (8) e, possivelmente, se estender até o final de semana, disse Bryan Ramsey, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA. “É provável que as condições permaneçam insalubres, pelo menos até que a direção do vento mude ou os incêndios sejam apagados”, afirmou o especialista. “Como os incêndios estão intensos e são realmente grandes, eles provavelmente continuarão por semanas. Mas tudo depende da mudança do vento.”

Em todo o leste dos EUA, autoridades alertaram os moradores a ficarem dentro de casa e limitarem ou evitarem atividades ao ar livre novamente hoje, estendendo os alertas de qualidade do ar “Código Vermelho” em alguns lugares pelo terceiro dia consecutivo. As previsões ainda mostram ventos empurrando o ar cheio de fumaça para o Sul.

A fumaça se moveu sobre a Groenlândia e a Islândia desde 1º de junho e deve chegar à Noruega ainda nesta quinta-feira, disse o Instituto Norueguês de Pesquisa Climática e Ambiental, mas não se espera que seja um problema de saúde. Em Washington, DC, a prefeita Muriel Bowser ordenou que as escolas cancelassem o recreio ao ar livre, esportes e excursões. No subúrbio da Filadélfia, autoridades montaram um abrigo de emergência para que pessoas em situação de rua possam se refugiar da neblina.

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, disse que o Estado estava fabricando um milhão de máscaras N95 – o tipo mais recomendado no auge da pandemia do covid-19 – disponível em instalações estaduais, incluindo 400 mil locais na cidade de Nova York. Ela também pediu que a população se mantenha em casa. Até o momento, a cidade ainda não teve um aumento nas ligações para a emergência relacionadas a problemas respiratórios e paradas cardíacas.

Mais de 400 incêndios no Canadá deixaram 20 mil pessoas desabrigadas. Os EUA enviaram mais de 600 bombeiros e equipamentos para o país. Outros países também estão oferecendo ajuda.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, conversou com o presidente americano, Joe Biden, nesta quarta-feira, 7, por telefone. O gabinete de Trudeau disse que agradeceu a Biden por seu apoio e que ambos os líderes “reconheceram a necessidade de trabalharem juntos para lidar com os impactos devastadores das mudanças climáticas’. Segundo autoridades canadenses, esta será a pior temporada de incêndios florestais do país.

