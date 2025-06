Netanyahu visitará Casa Branca em 7 de julho

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunirá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 7 de julho na Casa Branca, informou nesta segunda-feira (30) à AFP um funcionário americano, em meio a pressões de Washington por um cessar-fogo em Gaza.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, declarou anteriormente que Netanyahu havia “manifestado interesse” no que seria seu terceiro encontro com Trump desde que o republicano retornou ao poder em janeiro, e que ambas as partes negociavam uma data.

Na sexta-feira, Trump estimou que um cessar-fogo entre Israel, aliado dos Estados Unidos, e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza está “próximo” e poderia ser concluído “na próxima semana”.

O ministro de Relações Estratégicas de Israel, Ron Dermer, precedeu Netanyahu esta semana em Washington “para se reunir com altos funcionários na Casa Branca”, informou Leavitt.

Para o presidente republicano “pôr fim à esta guerra brutal em Gaza” é “uma prioridade”, acrescentou a porta-voz.

A guerra em Gaza foi desencadeada há mais de 20 meses por um ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que provocou 1.219 mortos, a maioria civis, segundo um balanço da AFP elaborado a partir de dados oficiais israelenses.

Além disso, os combatentes do Hamas sequestraram 251 pessoas. O Exército israelense estima que 49 continuam em Gaza, mas dá por mortas 27 delas.

Pelo menos 56.531 palestinos, também civis em sua maioria, morreram na campanha de represálias militares israelenses contra a Faixa de Gaza, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

