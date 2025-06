Netanyahu reitera compromisso de eliminar ‘ameaça nuclear’ do Irã

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiterou nesta quinta-feira, 19, compromisso em eliminar a “ameaça nuclear” do Irã. Em entrevista a repórteres, o premiê israelense disse que mantém todas as opções na mesa, mas que não pretende discuti-las publicamente.

Netanyahu foi perguntando sobre um possível envolvimento direto dos Estados Unidos no conflito.

Segundo ele, a decisão cabe ao presidente dos EUA, Donald Trump.

Enquanto isso, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) informaram, em publicação no X, que atacaram vários locais de lançamento de mísseis no oeste do Irã. “A aeronave atacou e destruiu o equipamento de engenharia e matou dezenas de soldados das forças militares iranianas que operavam na área”, disseram.

Estadão Conteúdo