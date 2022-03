Nazaré chega a guerra na Ucrânia

Depois de ganhar o planeta em 2016, o meme de internet Nazaré Confusa ressurge nas redes sociis ironizando os posicionamentos e movimentações do exército russo

Sucesso no twitter e em todas as redes sociais no mundo todo, a Nazaré Confusa chegou a guerra da Ucrânia. Depois de ganhar o planeta em 2016, o meme de internet voltou, dessa vez, ironizando os posicionamentos e movimentações do exército russo, com a personagem carregando a bandeira do país que tenta avançar sobre território ucraniano.

O meme foi retirado da novela Senhora do Destino, exibida na Rede Globo, em 2004. No print, a vilã interpretada pela atriz Renata Sorrah, Nazaré Tedesco, acaba de ser presa por invadir a casa de sua rival, Maria do Carmo (Susana Vieira). Já em sua cela, a mulher relembra uma conversa comprometedora.

Nazaré Confusa ganhou grande repercussão internacional em 2016. Fora do Brasil, o meme ficou conhecido como math lady (senhora matemática) ou confused blondie (loira confusa). Nas eleições norte-americanas de 2016, internautas usaram o GIF do meme para fazer piada do debate entre os candidatos Donald Trump e Hillary Clinton; alguns chegaram a ter mais de 48 mil retweets.

Governo ucraniano em guerra no Twitter

Com 1,8 milhões de seguidores, a conta oficial do governo da Ucrânia no Twitter vem adotando uma estratégia inusitada de uso das redes sociais para um país sendo invadido: memes como propaganda política.

Enquanto tropas russas avançam sobre territórios ucranianos e civis são bombardeados, o perfil publicou uma charge que retrata o ditador nazista Adolf Hitler segurando carinhosamente o rosto de Vladimir Putin enquanto sorri.

“Isso não é um meme, mas a sua e a nossa realidade no momento”, acrescentou o perfil @Ukraine. É a mais grave crise militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, e a maior operação do gênero desde que os Estados Unidos invadiram o Iraque, em 2003.

Reprodução: Postagem em perfil da Ucrânia no Twitter