Navios transportam produtos em rota humanitária implementada pela Marinha da Ucrânia

Mais três navios graneleiros utilizaram o corredor humanitário implementado pela Marinha da Ucrânia para exportação de produtos do país, segundo informações do ministro de Infraestrutura, Oleksandr Kubrakov. Nas redes sociais, ele afirmou que as embarcações deixaram os Chornomorsk e Pivdenniy carregados de 127 mil toneladas de produtos agrícolas e minério de ferro.

Outros cinco navios aguardam nos portos a carga de quase 120 mil toneladas de grãos ucranianos para a África e a Europa, acrescentou Kubrakov.

Além disso, a Ucrânia deve receber suporte da Suíça para retirada de minas de áreas civis e agrícolas.

A ministra da Economia ucraniana, Yulia Svyrydenko, informou nas redes sociais que o Conselho Federal Suiço aprovou um pacote de 100 milhões de francos suíços para fins de desminagem durante um período de quatro anos.

Na semana passada, a ministra já havia relatado que o Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento (EBRD, na sigla em inglês) também iria financiar a remoção de minas em terras agrícolas do país.

