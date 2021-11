Nasa tenta mudar curso de asteroide no espaço

Com cerca de 620 quilos e 19 metros de diâmetro, a nave será lançada em um foguete da Space X, da Base da Força Espacial de Vandenberg

A Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, irá lançar, na madrugada desta quarta-feira (24), uma missão rumo a um asteroide no espaço, na tentativa de mudar o curso do corpo celeste.

É a Dart (Missão de Teste de Redirecionamento de Asteroide Binário, na sigla em inglês), que tem o objetivo de avaliar se é possível mudar o curso de um desses corpos celestes com o impacto de uma espaçonave.

Com cerca de 620 quilos (kg) e 19 metros (m) de diâmetro, a nave será lançada em um foguete da Space X, o Falcon 9, direto da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia.

Segundo a Nasa, o alvo da missão é o asteroide Dimorphos, que faz parte do sistema duplo e orbita um maior batizado de Didymos.

A missão conta com a colaboração da Agência Espacial Europeia (ESA), que ajudará no trabalho de rastreio e contato com a espaçonave.

De acordo com a Nasa e com a ESA, as rochas espaciais não são uma ameaça para a Terra, mas os testes são significativos para futuras ações envolvendo asteroides.

A Dart deve atingir Dimorphos em 2022 – um choque que deve alterar ligeiramente a rota e formar uma cratera, o que deve ser captado por telescópios terrestres.

Em 2024, uma outra missão da ESA seguirá rumo aos meteoros para fazer a coleta de dados e avaliar o impacto nas rochas.

As informações são da Agência Brasil