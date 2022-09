Nasa adia novamente lançamento de foguete lunar

Cinquenta anos depois da última missão Apollo, esta missão de teste sem tripulação a bordo é a primeira etapa do programa Artemis

O lançamento do novo foguete lunar da Nasa foi cancelado de última hora neste sábado (3), pela segunda vez em uma semana, atrasando o início do programa Artemis para levar os americanos à Lua novamente.

Cinquenta anos depois da última missão Apollo, esta missão de teste sem tripulação a bordo é a primeira etapa do programa Artemis, que visa estabelecer uma presença humana duradoura na Lua, e depois permitir que ela seja usada como trampolim para Marte.

O lançamento foi inicialmente programado para as 14h17, horário local (15h17 no horário de Brasília), com uma janela de disparo de duas horas.

Porém, depois de mais de três horas tentando resolver um vazamento de combustível durante o enchimento dos tanques, a operação foi suspensa.

Pouco depois das 11h00 locais (12h00 em Brasília), a diretora de lançamento, Charlie Blackwell-Thompson, tomou a decisão final de cancelar a decolagem do Centro Espacial Kennedy, na Flórida.

“O cancelamento é absolutamente a decisão correta”, disse aos jornalistas o astronauta Victor Glover, presente no local. Com a repetição destes testes, que permitem conhecer melhor este novo veículo, “a confiança das pessoas deve aumentar, e não diminuir”, opinou.

Agence France-Presse