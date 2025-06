Não teremos misericórdia dos sionistas, diz líder do Irã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, escreveu em suas redes sociais nesta terça-feira (17) que Teerã não terá “misericórdia dos sionistas”, em referência a Israel, país com o qual as forças iranianas trocam ataques desde a última sexta-feira (13).

“Devemos dar uma resposta firme ao regime terrorista sionista. Não teremos misericórdia dos sionistas”, escreveu Khamenei.

A declaração ocorreu horas após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que Khamenei é “um alvo fácil”, mas que as forças americanas não irão matá-lo -“ao menos não por enquanto”. O republicano ainda exigiu que a teocracia persa se renda incondicionalmente.

“Nós sabemos exatamente onde o dito ‘líder supremo’ está escondido. Ele é um alvo fácil, mas está a salvo lá. Nós não vamos matá-lo (matar!), ao menos não por enquanto. Mas não queremos mísseis disparados contra civis ou soldados americanos. Nossa paciência está acabando”, escreveu Trump. Logo depois, completou com maiúsculas: “RENDIÇÃO INCONDICIONAL”.