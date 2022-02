Na ONU, embaixador do Canadá fala em respostas severas se Putin seguir com escalada militar

O Canadá anunciou que iria impor sanções à Rússia, junto aos Estados Unidos e outros aliados ocidentais, em resposta à atividade militar na Ucrânia

Embaixador e representante permanente do Canadá das Nações Unidas, Robert Rae disse nesta quarta-feira, 23, que seu país irá ampliar “respostas severas” à Rússia, caso esta decida dar sequência à escalada militar na região da Ucrânia. Durante Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Rae afirmou que para o presidente russo, Vladimir Putin, a questão atual não é a expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), mas sim a existência da Ucrânia.

“A Ucrânia não é um erro, é uma nação soberana”, disse ele, que condenou “firmemente” o apoio à Rússia e o reconhecimento das regiões de Donetsk e Luhansk, em Donbass. “Não estamos pedindo nenhum favor. Quando pedimos por desescalada militar e por diálogo, pedimos o que países devem fazer, e esse é o desafio”. Rae reiterou que nenhum Estado-membro da ONU estaria fazendo um favor, mas seguindo regras e leis internacionais.

Ontem, o Canadá anunciou que iria impor sanções à Rússia, junto aos Estados Unidos e outros aliados ocidentais, em resposta à atividade militar na Ucrânia. O premiê canadense, Justin Trudeau, disse que o país também iria aumentar sua presença militar na região, com mais 460 soldados se juntando aos esforços da Otan. As medidas têm como alvo os credores ligados ao Estado russo e proíbem investidores canadenses de comprar títulos que negociem dívida soberana da Rússia. Membros da Duma, poder legislativa na Federação Russa, também sofreram restrições

