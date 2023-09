Na ONU, Biden diz que dialoga para romper impasse sobre reforma no Conselho de Segurança

Biden realizou um defesa da colaboração entre países para lidar com desafios comuns. “Nenhuma nação pode atender aos desafios de hoje sozinha”, discursou

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta terça-feira, 19, que seu governo dialoga com outras nações para tentar romper o “impasse” pela reforma no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Ele realizou discurso na Assembleia Geral da entidade e lembrou que um ano atrás já havia anunciado no mesmo evento o apoio de Washington à expansão do principal órgão decisório da ONU.

Biden realizou um defesa da colaboração entre países para lidar com desafios comuns. “Nenhuma nação pode atender aos desafios de hoje sozinha”, discursou.

Ele mencionou progressos feitos com a colaboração global, como a expansão do acesso à educação e o fato de que dezenas de milhões de vidas foram salvas, evitando-se mortes por doenças como malária ou tuberculose.

O presidente norte-americano também comentou sobre novas tecnologias, que segundo ele têm grande potencial, mas também trazem riscos importantes. “Trabalhamos para que a inteligência artificial seja segura antes de sua liberação”, ressaltou.

Estadão Conteúdo