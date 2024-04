Na China, guerra de preços de veículos elétricos está apenas começando

Cingapura, 26 – Com uma rodada histórica de cortes de preços neste mês, Tesla, Li Auto e uma série de outras montadoras ampliaram a guerra de preços de veículos elétricos, que já dura há meses na China, para um novo trimestre. Alguns dizem que a luta está apenas começando.

Os fabricantes de elétricos no maior mercado mundial do setor têm reduzido os preços em massa desde o ano passado, quando a desaceleração das vendas e o aumento da concorrência por parte das empresas emergentes forçaram a repensar o campo de jogo. Este mês, os preços foram reduzidos ou foram oferecidos incentivos em mais de 40 modelos de veículos elétricos.

O analista da CCB International, Qu Ke, disse que espera uma “concorrência crescente e intensificada” no terceiro trimestre, dado o atual excesso de oferta e o fraco sentimento do consumidor na China. O analista da Nomura, Joel Ying, disse que o atual nível de concorrência pode durar de dois a três anos antes que o mercado entre em um novo estágio estabilizado, potencialmente reduzindo o campo a um punhado de sobreviventes.

Os impulsionadores no curto prazo incluem um novo lote de modelos lançados esta semana no Salão do Automóvel de Pequim e os próximos subsídios governamentais para trocas que fazem com que as empresas concorram para capturar um aumento esperado na demanda. O novo anúncio da Tesla de que planeja lançar modelos mais baratos no início do próximo ano pode aumentar a pressão.

Um resultado provável da queda livre dos preços é que a popularidade dos veículos movidos a energias alternativas continuará aumentando, consolidando o seu lugar no topo do mercado automóvel da China.

Nas primeiras duas semanas de abril, as vendas no varejo de veículos elétricos e híbridos plug-in ultrapassaram pela primeira vez as dos veículos tradicionais, de acordo com dados da Associação de Automóveis de Passageiros da China.

A Agência Internacional de Energia estimou esta semana que 60% dos VE vendidos na China já são mais baratos do que os carros com motor de combustão. Noutros países, espera a paridade de preços apenas por volta de 2030.

As margens deverão sofrer, embora neste aspecto os players mais estabelecidos tenham mais espaço para ceder. Apenas três fabricantes de veículos elétricos na China foram lucrativos em 2023: Tesla, BYD e Li Auto. Os dois últimos tiveram margens de lucro de 20% e 22,2%, respectivamente, enquanto a margem de lucro bruto global da Tesla foi de 18,2%.

Os fabricantes de elétricos terão algum espaço natural para cortes de preços num ambiente de queda nos custos de insumos, como preços mais baixos das baterias de lítio, e em maiores eficiências, provenientes de economias de escala e custos operacionais reduzidos, disseram analistas.

“Para os nomes importantes do mercado, acho que não importa o que aconteça, eles encontrarão uma saída”, disse Ying, do Nomura Mas para as empresas pequenas, não listadas e com remessas limitadas, “enfrentarão mais desafios pela frente”. Fonte: Dow Jones Newswires

Estadão Conteúdo