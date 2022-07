Musk afirma quebra de acordo e anuncia cancelamento de compra do Twitter

Elon Musk anunciou a desistência da compra do Twitter. A notificação foi entregue ao escritório da rede social nesta sexta-feira (08)

Gabriel Daros e Guilherme Tagiaroli

São Paulo, SP

O bilionário Elon Musk anunciou a desistência da compra do Twitter. A notificação foi entregue por um advogado do CEO ao escritório da rede social nesta sexta-feira (08).

A transação, que estava às voltas desde o começo do ano, foi cancelada após a plataforma dos 280 caracteres não prestar esclarecimentos sobre um possível número falso de usuários, movimento crucial para a tomada de decisão do empresário.

“Por quase dois meses, o sr. Musk solicitou dados e informações necessárias para ‘fazer uma avaliação’ independente da prevalência de contas falsas ou de spam na plataforma”, diz o documento assinado pela equipe jurídica do empresário.

“O Twitter falhou ou se recusou a fornecer as informações”.

No documento, o advogado representante, Mark Ringler, também aponta que o Twitter não cumpriu o acordo por conter “representações materialmente imprecisas”, se referindo às declarações preliminares de Musk sobre as contas de spam.

À época, o Twitter havia alegado não era possível calcular as contas falsas usando apenas informações públicas e que os números da empresa, de 5%, foram obtidos pelos especialistas da empresa.

“Enquanto esta análise permanece, tudo indica que diversas das declarações do Twitter envolvendo os seus mDAUs (métrica para usuários diários monetizáveis) são falsos ou materialmente enganosos”, apontou Ringler.

A carta ainda aponta que a queda das ações da rede social pode ter a ver com o assunto, uma vez que Musk “estaria considerando se a queda nas prospecções de negócio e de futuro financeiro apontam causa para o fim do acordo.

De acordo com a CNBC, as ações do Twitter fecharam em US$ $36.81 (R$ 193.45) no mercado norte-americano.

Twitter responde

Em um tuíte, o atual presidente do conselho de administração da rede social, Bret Taylor, disse que a companhia fará de tudo para que o empresário cumpra sua palavra e termine a operação de aquisição.

“O Conselho do Twitter está comprometido em fechar a transação no preço e nos termos acordados com o sr. Musk, e planeja entrar com uma ação legal para fazer cumprir o acordo. Estamos confiantes que prevaleceremos no tribunal de Delaware”, escreveu Taylor.

Decisão pode ir aos tribunais

Em 2021, quando a rede social anunciou suas estratégias de monetização, o Twitter cunhou uma métrica para os investidores, os mDAUs, que correspondia a usuários mais engajados e com potencial para adquirir algum dos serviços pagos da plataforma, como os Super Follows.

Um número impreciso de mDAUs poderia dar falsas impressões a respeito do potencial de lucro da plataforma, uma vez que não necessariamente uma conta representa um potencial comprador, podendo ser bots, contas “B” ou até mesmo fakes.

A desistência da compra do Twitter por Musk ainda deve render muitos capítulos, dado que as partes envolvidas devem entrar numa batalha judicial.

Vale lembrar que no acordo inicial de compra, Musk concordou que pagaria US$ 1 bilhão, caso desistisse da operação.

No entanto, como nota a CNBC, o Twitter pode conseguir que o bilionário pague o prometido (US$ 44 bilhões) ou pague ainda mais pela desistência.