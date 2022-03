Mulher joga água no presidente chileno durante evento no La Moneda

O incidente ocorreu em um pátio do palácio presidencial após um evento para marcar os dois anos desde o primeiro caso de covid-19 detectado no Chile

Uma mulher esvaziou uma garrafa de água sobre a cabeça do presidente chileno, o conservador Sebastián Piñera, ao final de um ato no Palácio de La Moneda, nesta quinta-feira (3), a oito dias do fim de seu mandato.

Imagens da imprensa capturaram o momento em que uma mulher de blusa preta e branca levanta o braço direito e despeja violentamente o conteúdo de uma pequena garrafa plástica sobre Piñera, enquanto o presidente passa ao seu lado entre dezenas de pessoas.

O incidente ocorreu em um pátio do palácio presidencial após um evento para marcar os dois anos desde o primeiro caso de covid-19 detectado no Chile.

O presidente de 72 anos tentou parar a mulher, mas a água já havia encharcado sua cabeça e seu terno.

A mulher, que acompanhava um convidado à cerimônia, conseguiu driblar a forte segurança policial que protegia o presidente e o palácio, fortemente resguardado por cercas e com as ruas ao redor bloqueadas.

Após sua investida, a mulher se virou e começou a gritar, até ser detida por agentes de segurança e transferida para uma delegacia no centro de Santiago.

O porta-voz do governo, Jaime Bellolio, repudiou o fato e disse que o presidente tomou a decisão de não apresentar queixa contra a mulher, neta de um dos convidados do evento, portanto, ela será liberada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Don David, seu avô que estava convidado, foi ao gabinete do presidente para pedir desculpas pela situação e, é claro, ele aceitou”, explicou Bellolio.

Piñera, um empresário bilionário, está prestes a encerrar seu segundo mandato presidencial de quatro anos, que começou em março de 2018. Seu primeiro mandato foi entre 2010 e 2014.

O presidente de direita entregará o cargo em 11 de março ao esquerdista Gabriel Boric, que aos 36 anos se tornará o presidente mais jovem da história do Chile.

© Agence France-Presse