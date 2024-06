Mortes durante peregrinação a Meca sob calor intenso passam de 450

Peregrino muçulmano chega para realizar o ritual simbólico de ‘apedrejamento do diabo’ durante a peregrinação anual do hajj em Mina em 16 de junho de 2024. – Amigos e familiares procuraram peregrinos desaparecidos do hajj em 19 de junho devido ao número de mortos nos rituais anuais, que foram realizado em um calor escaldante, ultrapassou 900. (Photo by Fadel SENNA / AFP)