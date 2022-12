Morre, aos 95 anos, o papa emérito Bento XVI

Perfil oficial do Vaticano confirma a morte do sacerdote, que vinha passando por piora no quadro de saúde nos últimos dias

Morreu, neste sábado (31), o papa emérito Bento XVI. O sacerdote, que tinha 95 anos, vinha sofrendo com uma piora no quadro de saúde nas últimas semanas. “Com pesar informo que o Papa Emérito Bento XVI faleceu hoje às 9h34, no Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano. Assim que possível, serão enviadas novas informações”, informou o perfil oficial de notícias do Vaticano. O alemão Joseph Ratzinger (nome de batismo de Bento XVI) já apresentava problemas de saúde nos últimos anos. Foi, inclusive, o primeiro papa a renunciar ao cargo, em 2013, por “falta de forças na mente e no corpo”. Na quarta-feira (28), o papa Francisco havia anunciado que Bento estava “muito doente”. Na ocasião, o sacerdote pediu uma oração especial ao emérito. Aguarde mais informações