Milhares de residências permanecem sem eletricidade no leste do Canadá

Centenas de milhares de residências permaneciam sem eletricidade, nesta sexta-feira (7), na província de Quebec, dois dias depois que uma tempestade de gelo atingiu o leste do Canadá, causando duas mortes e danos materiais, particularmente em Montreal.

“Restabelecemos o fornecimento de energia para um pouco mais de um terço das pessoas afetadas pelos apagões causados pela tempestade de gelo”, anunciou a empresa Hydro-Québec. Cerca de 500 mil lares seguiam às escuras ao meio-dia desta sexta, frente a 1,1 milhão no pico do acontecimento.

“A Hydro-Québec solucionou cerca de 50% das situações e temos como meta que essa noite ao redor de 80% das residências voltem a estar conectadas e daqui para amanhã à noite 95%, informou à imprensa o primeiro-ministro de Quebec, François Legault. “Paciência e sejam prudentes”, pediu à população.

“Sabemos que, para alguns clientes, (o problema) vai durar até domingo ou segunda”, disse Régis Teillier, porta-voz da Hydro-Québec. “Condições meteorológicas mais favoráveis” ao longo do dia devem “acelerar o restabelecimento do serviço”, acrescentou.

A cidade de Montreal, que registrou cerca da metade dos casos de interrupção do serviço, abriu seis centros de alojamento temporários de emergência, onde os residentes sem eletricidade podem passar a noite.

Intoxicações –

Acompanhada por sua mãe e seus dois filhos, de 8 e 3 anos, Rosalie Gouba lamentou por ter perdido parte das reservas de alimentos que tinha para os próximos meses por falta de eletricidade.

“A primeira noite foi muito difícil, porque tenho medo de dormir na completa escuridão. Como estou estressada, as crianças também estão”, disse essa mãe de 30 anos.

Autoridades canadenses registraram duas mortes: um morador do leste de Ontário, esmagado por uma árvore na quarta-feira (5) e um homem de 60 anos atingido por um galho quando tentava limpar seu jardim, ontem (6), em Quebec.

Também registraram aproximadamente 60 intoxicações com monóxido de carbono, devido à utilização de elementos inadequados para aquecer casas.

Centenas de funcionários municipais continuavam mobilizados na área afetada, principalmente em parques cobertos de galhos de árvores, que caíram devido ao peso do gelo. Rajadas de vento persistentes ameaçam agravar o problema.

A tempestade afetou basicamente Quebec e Ontário, as duas províncias mais povoadas do Canadá. Este é o maior corte na rede elétrica de Quebec desde a tempestade de gelo de 1998, que deixou a província no caos durante várias semanas.

Com informações da Agence France-Presse