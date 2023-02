Menino albino foi encontrado desmembrado na RD Congo

O corpo foi encontrado na quarta-feira na área de Kalehe, no Kivu do Sul, uma província na fronteira com o Ruanda e o Burundi

Bukavu, RD Congo



Um menino albino de cinco anos foi morto e esquartejado no leste da República Democrática do Congo, disseram autoridades nesta quinta-feira (2). O corpo foi encontrado na quarta-feira na área de Kalehe, no Kivu do Sul, uma província na fronteira com o Ruanda e o Burundi, disse nesta quinta o funcionário do governo local Archimede Karhebwa.

O menino foi encontrado sem cabeça e pernas, acrescentou. Juvenal Lushule, coordenador da APIA, uma associação de albinos no Kivu do Sul, disse que desde 2009, 18 albinos morreram em circunstâncias semelhantes nesta área. Na República Democrática do Congo e em outros países africanos, os albinos são atacados por acreditarem que seus corpos podem ser usados em rituais mágicos para atrair riqueza e sorte. O albinismo é uma condição genética hereditária que causa uma completa falta de pigmentação na pele, olhos e cabelos. © Agence France-Presse