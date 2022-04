Meghan Markle visita a rainha Elizabeth 2ª pela primeira vez em dois anos

Harry já havia voltado ao Reino Unido, porém sem a mulher. Ele esteve no funeral do avô, o príncipe Philip, em abril de 2021

Um porta-voz do príncipe Harry e de sua mulher, Meghan Markle, confirmou à revista People que o casal ficou hospedado no Castelo de Windsor e visitou a rainha Elizabeth 2ª durante uma breve passagem pelo Reino Unido nesta semana. Os dois estão na Europa para participar dos Jogos Invictus, que ocorrem na Holanda.

Trata-se da primeira vez em dois anos que eles voltam juntos ao país natal de Harry, uma vez que o casal se mudou para os Estados Unidos e atualmente mora na Califórnia. A última vez que Meghan havia estado presencialmente com a monarca foi em março de 2020, antes de o casal abandonar oficialmente o status de membros da família real.

Harry já havia voltado ao Reino Unido, porém sem a mulher. Ele esteve no funeral do avô, o príncipe Philip, em abril de 2021. Em julho do mesmo ano, ele participou da inauguração de uma estátua em homenagem a sua mãe, a princesa Diana.

Na época, Meghan acabara de dar à luz a menina Lilibet Diana, agora com 10 meses. Não foi informado se a menina chegou a conhecer a bisavó durante o encontro.

Os Jogos Invictus foram fundados por Harry para homenagear militares feridos e veteranos. Foi na edição de 2017 que ele e Meghan apareceram juntos pela primeira vez como casal. No ano seguinte, eles também estiveram juntos no evento após anunciar a primeira gravidez dela.

A atual edição, que está ocorrendo na cidade de Haia, na Holanda, deveria ter ocorrido em 2020. Ela foi adiada por causa da pandemia de Covid.