Menino que perdeu família em temporal em Paraty tem morte encefálica

Único integrante da família resgatado do local com vida, ele estava internado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes

Leonardo Vieceli O menino Dorqueu Campos dos Santos, 12, que perdeu a mãe e seis irmãos após um deslizamento de terra em Paraty (a 240 km do Rio de Janeiro), teve morte encefálica atestada nesta sexta-feira (15).

Alemanha enviará mais de um bilhão de euros em ajuda militar à Ucrânia

Rússia intensifica ataques e Kiev é atingida por explosões Único integrante da família resgatado do local com vida, ele estava internado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, desde o dia 3 de abril. A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, afirmou que o quadro clínico era gravíssimo e que o garoto dependia de ventilação mecânica. Ele chegou a passar por uma cirurgia que durou cinco horas e estava internado na UTI. “A direção do HMAPN [Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes] informa que o óbito do paciente foi constatado às 12h17min desta sexta-feira”, disse a administração municipal em nota. “A Prefeitura de Duque de Caxias lamenta profundamente e se solidariza junto aos amigos e familiares do jovem que lutou bravamente pela vida”, acrescentou. Dorqueu e a família viviam em uma casa de pau a pique na comunidade costeira de Ponta Negra, em Paraty. O deslizamento que destruiu o endereço ocorreu em meio aos temporais que atingiram o Rio de Janeiro entre o final de março e o começo de abril. São ao menos 21 mortes em decorrência das chuvas: 11 vítimas em Angra dos Reis, oito em Paraty, uma em Mesquita e uma em Cachoeiras de Macacu. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Após ser resgatado, Dorqueu foi levado ao Hospital Municipal Hugo Miranda, o único de Paraty, para atendimento médico. Depois, foi encaminhado ao Hospital de Praia Brava, em Angra dos Reis, e, por último, transferido de helicóptero para a instituição de Duque de Caxias, referência em casos de traumas.