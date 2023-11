Massa fala em ‘nova etapa’ ao votar na eleição da Argentina; Milei critica ‘campanha suja’

Massa chegou à zona eleitoral acompanhado do filho Tomás e da esposa, Malena Galmarini, e logo foi cercado por apoiadores

JÚLIA BARBON

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS)

Os dois candidatos à Presidência da Argentina votaram por volta do meio-dia deste domingo (19). O peronista Sergio Massa foi a uma zona eleitoral de Tigre, município da Grande Buenos Aires que é sua base eleitoral e onde foi prefeito. Já Milei votou no bairro de Almagro, na capital, e contou com segurança reforçada em meio a simpatizantes com fogos e um pequeno protesto de apoiadores do governista.

O atual ministro da Economia falou em uma “nova etapa” na Argentina a partir deste pleito. “Essa etapa requer, além de boa vontade, inteligência e capacidade, o diálogo e o consenso necessários para que nosso país percorra um caminho muito mais virtuoso”, afirmou Massa, que largou na frente no primeiro turno com 36% dos votos válidos, contra 30% de Milei.

O atual ministro da Economia foi eleito prefeito de Tigre duas vezes. Primeiro ocupou o posto de 2007 a 2008. Após dois anos consolidando o poder em seu reduto, ele conseguiu uma contundente reeleição como prefeito, com mais de 70% dos votos, para ficar no posto de 2009 a 2013.

Milei , por sua vez, votou em Buenos Aires acompanhado por um efetivo policial reforçado que evitou as cenas de confusão e eleitores passando mal vistas no primeiro turno. O candidato chegou de carro à Universidade Tecnológica Nacional, no bairro de Almagro, por volta das 12h30 (mesmo horário de Brasília). A chegada teve apoiadores emocionados, fogos e gritos contrários de um grupo pequeno de opositores.

O ultraliberal caminhou por um corredor de grades de alguns metros montado em frente à faculdade, enquanto duas fileiras da tropa de choque se posicionavam nas laterais do prédio.

Na varanda de um prédio, alguns eleitores de Massa também reagiram. Em resposta, ouviram “vão para Cuba, puta que pariu” do público que já havia corrido atrás do carro de Milei. Houve alguns empurrões na sua passagem, mas o voto foi rápido e sem grandes ocorrências.

“Esperemos que para amanhã haja mais esperança e não tanta continuidade e decadência.

Que hoje à noite tenhamos um novo presidente eleito”, afirmou Milei. “Estamos muito satisfeitos, apesar da campanha do medo e toda a campanha suja que fizeram contra nós”, continuou, criticando as estratégias de seu adversário, o peronista Sergio Massa.

Nos últimos dias, o ultraliberal começou a acusar de fraude o sistema eleitoral argentino, embora não apresente provas para tal desconfiança. Neste domingo, ele afirmou que sua equipe está conseguindo repor as cédulas de votação. “Pode ser que faltem cédulas, mas porque estão nas urnas”, disse à imprensa, segundo o jornal local Clarín.

O ultraliberal recebeu o apoio da macrista Patricia Bullrich, que acabou derrotada em terceiro, com 23% dos votos. As últimas pesquisas de intenção de voto mostram uma disputa acirrada, com empate técnico ou ligeira vantagem para o candidato da oposição. O vencedor tomará posse em 10 de dezembro, data que marca os 40 anos de democracia na Argentina.