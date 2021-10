Manifestante da rebelião da extinção em topless fica totalmente nua em protesto

Laura usou cartazes para encobrir um pouco de seu corpo enquanto se manifestava do lado de fora da casa do primeiro-ministro

Uma eco-guerreira topless deu um passo à frente em sua campanha e ficou completamente nua enquanto exigia a “verdade nua e crua”. Laura Amherst, 31 anos, tirou a roupa e ficou apenas com meias listradas como o arco-íris e tênis para protestar do lado de fora do nº 10 – até mesmo reclamando dos seguranças.

Laura usou cartazes para encobrir um pouco de seu corpo enquanto se manifestava do lado de fora da casa do primeiro-ministro. Ela espera encorajar Boris Johnson e o governo a estabelecer uma meta de alcançar emissões líquidas de carbono zero até 2025 e ela também quer que eles abordem a agricultura animal.

A mulher também postou imagens online dela dizendo aos seguranças que ela não está infringindo nenhuma lei ao “tentar salvar o planeta”. “Eles estavam tentando me ameaçar dizendo que estou infringindo a lei e prejudicando crianças. Isso me deixa com tanta raiva”, disse ela.

Postando no Instagram, Laura disse que não foi capaz de compartilhar as imagens nas redes sociais porque temia que fossem removidas por violar as diretrizes, mas se sentiu obrigada a tomar outra posição. Ela disse: “Medidas drásticas foram postas em prática em tempo de guerra e em Covid – mas não para impedir a extinção? As mensagens não estão diminuindo porque esta é uma EMERGÊNCIA. “O que é necessário para as pessoas acordarem e fazerem o que precisa ser feito?”

Foto: Jam Press

Foto: Jam Press

Foto: Jam Press

Anteriormente, Laura chegou às manchetes quando apareceu na Extinction Rebellion marchas de topless e, em seguida, configurou uma página OnlyFans para doar parte de seus fundos para a campanha. Duas semanas atrás, a mãe loira anunciou que estava em greve de fome para obter uma resposta do primeiro-ministro, depois de pedir-lhe que estabelecesse metas mais ambiciosas para reduzir as emissões de carbono. Laura declarou que não comeria mais nada até que o governo respondesse à carta.

Ela fez um nome para si mesma fazendo topless nos protestos da Rebelião da Extinção, alegando que estava fazendo isso para ” chamar a atenção para a ameaça das mudanças climáticas “. Mas seus protestos foram atacados por pessoas online que afirmam que ela está “em busca de atenção” , “quer ser uma influenciadora” e que disseram a ela para colocar suas roupas.