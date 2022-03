Mais de 5.000 manifestantes detidos na Rússia por protestos contra intervenção na Ucrânia

O número de detenções em apenas um dia não tem precedentes e supera o de manifestantes presos nos protestos do início de 2021

Mais de 5.000 pessoas que protestaram sem autorização contra a intervenção militar na Ucrânia foram detidas no domingo em 69 cidades da Rússia, informou a ONG OVD-Info.

O número de detenções em apenas um dia não tem precedentes e supera o de manifestantes presos nos protestos do início de 2021 contra a detenção do líder opositor Alexei Navalny.

Navalny convocou, da prisão, a população a protestar todos os dias para pedir a paz na Ucrânia.

Quase 2.300 pessoas foram detidas em Moscou no domingo e mais de 1.250 em São Petersburgo, segundo a OVD-Info, que monitora as manifestações.

Vários ativistas publicaram imagens nas redes sociais que mostram detenções brutais, com agressões.

Para silenciar as críticas, as autoridades russas aprovaram uma nova lei na sexta-feira que reprime “informações falsas” sobre as atividades do exército russo na Ucrânia. De acordo com o texto, as penas variam de multa a 15 anos de prisão.

As pessoas que protestam ou convocam protestos contra a presença militar russa na Ucrânia estão sistematicamente expostas a multas. Em caso de reincidência, os manifestantes podem ser condenados a penas de prisão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

© Agence France-Presse