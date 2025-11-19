Mais de 200 kg de cocaína são achados sob navio que ia da Colômbia à Europa

UOL/FOLHAPRESS

Mergulhadores na Colômbia encontraram 208 kg de cocaína embaixo de um navio mercante que estava de partida para Europa, informou a Marinha do país em publicação no X.



Mergulhadores da Estação da Guarda Costeira de Buenaventura encontraram sete “sacos suspeitos” que estavam lacrados e continham narcóticos, informou a Marinha. Embalagens foram encontradas durante uma inspeção subaquática realizada ontem. Imagens da apreensão foram divulgadas em publicação no X.



Operação impediu que mais de 521 mil doses da droga fossem traficadas, disse a Marinha. Segundo o órgão, a apreensão “afetou de forma contundente a entrada de mais de 10 milhões de dólares nas finanças criminosas de organizações de narcotráfico”.



A apreensão aconteceu dias após a Marinha confiscar mais de 7 toneladas de drogas em duas lanchas rápidas e um “narcossubmarino” no Pacífico. Imagens mostram pacotes apreendidos e suspeitos se rendendo e sendo retirados da água.



Os EUA anunciaram no mês passado sanções contra o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e contra o ministro do Interior, Armando Benedetti, por apoio do país ao “tráfico global de drogas”. Em postagem no X na ocasião, ele escreveu que seu governo reduziu as taxas de crescimento do cultivo de folhas de coca.