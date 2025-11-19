Kassab: Eduardo Bolsonaro errou e ajudou Lula, mas megaoperação devolveu vantagem à oposição

Nova York, 19 – O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, criticou as ações do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos contra o Brasil. Na sua visão, ao contrário, ele ajudou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nesta quarta-feira, 19, Kassab reforçou a intenção do PSD de apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se o chefe do Executivo estadual for candidato.

Segundo Kassab, Lula só não sairia candidato se tivesse uma posição “muito desvantajosa”. Há três meses, a posição de Lula era “difícil”, mas o tarifaço do presidente dos EUA, Donald Trump, deu ao petista a oportunidade de defesa de soberania, avaliou.

“O presidente Trump tem uma política comercial global pra todos os países, mas na hora que ele se referiu ao Brasil e politizou um pouco. O Eduardo Bolsonaro errou, colocou fermento no discurso do presidente (Donald) Trump. Ele deu ao Lula o discurso que ele precisava naquele momento”, disse Kassab, a uma plateia de executivos e investidores estrangeiros, durante evento do Bradesco BBI, em Nova York, nos Estados Unidos. “Lula se recuperou e ficou numa posição até de vantagem”, acrescentou

No entanto, depois, o tema da segurança, na esteira da megaoperação policial no Rio de Janeiro, ganhou relevância e mudou o quadro. “O PT e o próprio presidente Lula têm muita dificuldade com o tema. Aí, a gangorra mudou de novo e hoje eu tenho a impressão que o cenário é muito mais favorável para a gente”, disse.

Para o presidente nacional do PSD, o tema segurança é a principal “prioridade” e “agonia” da sociedade brasileira e vai estar na pauta das eleições de 2026. Ele disse ainda que “há dois anos” não anda na rua, ao evidenciar a preocupação com a segurança no País.

Ainda sobre o tarifaço de Washington contra o Brasil, Kassab disse que o presidente Trump entendeu que não estava punindo o presidente Lula, mas dando um presente ao petista já que a taxação melhorou a avaliação do seu governo. Além disso, o Republicano também percebeu que, com isso, estaria aproximando o Brasil da China. “É o sonho do Lula”, concluiu.

Estadão Conteúdo