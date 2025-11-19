Motorista que bloqueou Rodoanel confessa que inventou história de falsa bomba, diz polícia

FÁBIO PESCARINI

FOLHAPRESS

O motorista Dener Laurito dos Santos, 52, que no último dia 12 parou uma carreta atravessada no Rodoanel de São Paulo sob a alegação de que havia sido assaltado e que estava com uma bomba na cabine do veículo, confessou à polícia que tudo não passou de uma história inventada por ele.



Segundo o delegado Osvaldo Nico Gonçalves, que está no comando interino da Segurança Pública do Estado, o motorista “fez tudo” para chamar atenção.



O condutor mesmo teria criado a falsa bomba e jogado uma pedra no vidro do caminhão, ainda segundo a polícia.



As possíveis motivações para a farsa ainda não foram divulgadas pela polícia.



O motorista foi resgatado pelo Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais), da Polícia Militar, responsável por detonar explosivos.