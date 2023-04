Lula vai à coroação do Rei Charles 3º, em maio

Além de participar do evento, o petista ainda terá uma reunião bilateral com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak

MARIANNA HOLANDA

BRASÍLIA, DF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai à coroação do rei Charles 3º no Reino Unido, em Londres, marcada para 6 de maio. A informação foi confirmada pela Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) nesta segunda-feira (17).

Além de participar do evento, o petista ainda terá uma reunião bilateral com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak.

Ainda não há detalhes sobre as datas da viagem de Lula. O presidente acaba de voltar de uma viagem à China e, no final desta semana, visita Espanha e Portugal.

Lula recebeu uma carta de felicitações do rei Charles logo após sua posse, em janeiro, e falou diretamente com o monarca por telefone dois meses depois. O petista contou em suas redes sociais que as questões climáticas foram o principal tema de seu diálogo com o sucessor de Elizabeth 2ª.

Na postagem, o chefe do Executivo ainda se referiu a Charles como “Carlos 3º” -forma como o monarca é conhecido, por exemplo, em países de língua espanhola e várias outras nações lusófonas que não o Brasil

O governo informou em nota, na época, que o petista agradeceu a Charles pelos “cumprimentos pela vitória nas eleições e os comentários positivos a respeito do papel do Brasil na agenda multilateral sobre a mudança climática e de desenvolvimento sustentável”.

A coroação do sucessor da rainha Elizabeth é um dos eventos mais esperados no Reino Unido este ano. Segundo o Palácio de Buckingham, ele terá shows de celebridades, um grande “almoço nacional” e uma iniciativa de promoção de voluntariado, além da tradicional cerimônia e das procissões.

Os três dias de festejos, cerimônias e eventos comunitários serão, de acordo com o órgão, uma oportunidade “para as pessoas se unirem na celebração de uma ocasião histórica”.

Até lá, porém, a monarquia terá que se proteger do possível impacto negativo das declarações incendiárias sobre a família real contidas no livro de memórias do príncipe Harry, o filho mais novo do rei, lançado este mês.