Lula diz que pode conversar com presidente de Israel na COP

Lula deu as declarações a jornalistas em Riad, capital da Arábia Saudita, depois de uma série de compromissos no local

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, 29, na Arábia Saudita, que poderá encontrar o presidente de Israel, Isaac Herzog, na Conferência do Clima. Lula e Herzog já conversaram por telefone duas vezes depois de o conflito entre Israel e Hamas ter sido deflagrado.

“Se ele estiver na COP eu posso conversar com ele. Já conversei duas vezes com ele. Nós ainda temos brasileiros lá em Israel e eu quero ver se consigo trazer todo e qualquer brasileiro que queira voltar para o Brasil”, declarou o presidente brasileiro.

Lula deu as declarações a jornalistas em Riad, capital da Arábia Saudita, depois de uma série de compromissos no local. Ele está agora a caminho de Doha, no Catar.

A viagem também incluirá Dubai, nos Emirados Árabes, onde Lula participará da Conferência do Clima. Depois, ele irá para a Alemanha. Na volta ao Brasil, o presidente participará da reunião do Mercosul no Rio de Janeiro. O petista só deve estar de volta a Brasília no dia 8 ou 9 de dezembro.

Estadão Conteúdo