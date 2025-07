Lula critica austeridade e volta a defender ‘nova moeda’ em reunião do banco do Brics

RICARDO DELLA COLETTA E LEONARDO VIECELI

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta sexta-feira (4) medidas de austeridade e disse que elas não deram certo em nenhum lugar do mundo. Durante reunião do Novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como banco do Brics, o petista também voltou a defender “uma nova moeda de comércio” internacional, acenando a uma agenda de desdolarização que sofre forte resistência no Brics e já foi alvo de ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“O modelo da austeridade não deu certo em nenhum país do mundo. A chamada austeridade exigida pelas instituições financeiras levaram os países a ficarem mais pobre. Toda vez que se fala de austeridade o pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico. É isso que acontece no mundo de hoje e é isso que temos que mudar”, declarou Lula.

Em seguida, Lula critico a falta de liderança no cenário internacional, refletido na perda de influência da ONU, e disse que Israel pratica um genocídio na Faixa de Gaza.

“Essas lideranças políticas é que têm que tomar as decisões sobre as questões econômicas. Por isso que a discussão de vocês [representantes do banco] sobre uma nova moeda de comércio é extremamente importante. É complicado? Eu sei. Tem problemas políticos? Eu sei. Mas se a gente não encontrar uma nova fórmula, a gente vai terminar o século 21 igual a gente começou o século 20. E isso não será benéfico para a humanidade”, disse Lula.