Londres confisca superiate russo de US$ 50 milhões; veja a lista

Mais um superiate de luxo, avaliado em US$ 50 milhões, virou alvo da disputa de poder entre o Ocidente e o governo de Vladimir Putin, na Rússia. Segundo a agência nacional britânica do combate ao crime NCA, a embarcação de um cidadão russo -cuja identidade não foi revelada- foi confiscada em Londres em represália pela invasão russa da Ucrânia.

O “Phi” é o primeiro iate de luxo já confiscado em águas britânicas. Terceiro maior iate construído pelo estaleiro holandês Royal Huisman, tem piscina, adega de vinhos e mede 58 metros de comprimento.

O parlamento britânico aprovou recentemente novos poderes que permitem ao Executivo reter barcos controlados, fretados ou operados por pessoas relacionadas à Rússia. O Reino Unido também sancionou centenas de pessoas e entidades russas nas últimas semanas devido à invasão da Ucrânia por ordem do presidente Vladimir Putin.

O ministro de Transportes, Grant Shapps, publicou uma foto no Twitter no qual posa em frente ao “Phi”.

ESTE NÃO É O ÚNICO

Outros países europeus confiscaram recentemente iates de luxo pertencentes a oligarcas vinculados ao Kremlin.

Uma das maiores apreensões feitas em meio às sanções à Rússia durante a guerra contra a Ucrânia foi um superiate avaliado em nada menos que 530 milhões de euros, ou R$ 3 bilhões. A embarcação pertence ao oligarca russo Andrei Melnichenko é blindada, tem uma cápsula para observação subaquática e é considerada um dos maiores navios do mundo, segundo informações da fabricante alemã Nobiskrug.

O “SY A”, abreviação de Sailing Yacht A, foi apreendido no porto de Trieste, no nordeste da Itália, depois que o empresário do ramo de fertilizantes entrou na lista de sanções aplicadas pela União Europeia, por causa da invasão russa.

Ele foi projetado pelo designer francês Philippe Starck e conta com dois helipontos, dezenas de antenas parabólicas, piscina com cobertura retrátil, que quando ativada serve de pista de dança, uma academia completa e banheiros adornados com ouro, segundo informações de um ex-funcionário do barco ao New York Times.

A embarcação tem 143 metros de comprimento -portanto maior que as medidas máximas de um campo de futebol, que chegam a 120 m – e pesa 12.600 toneladas.

A fabricante da embarcação o define como um “superiate”, contando com um moderno sistema híbrido diesel-elétrico, em que um motor de combustão interna, a diesel, cria energia para o motor que move o barco.

A Itália também confiscou cerca de 140 milhões de euros (US$ 152 milhões) em propriedades de outros oligarcas russos, incluindo o “Lady M Yacht”, de 65 milhões de euros (US$ 70 milhões), de Alexei Mordashov, um empresário próximo a Putin.

Já o governo francês anunciou a apreensão de três embarcações, sendo uma delas o iate ‘Amore Vero’ em La Ciotat, de propriedade de uma empresa ligada a Igor Sechin, presidente do grupo petroleiro russo Rosneft, cuja convés principal mede 86 metros de comprimento e pode ser transformado em heliporto.

Um navio mercante que, segundo as autoridades locais, pertencia ao banco russo PSB, o Baltic Leader, e um cargueiro russo, o Victor Andryukhin, também foram interceptados no país.

Na Espanha, as autoridades apreenderam um iate ancorado em Tarragona, no nordeste do país, para investigar se pertence a algum dos magnatas russos sancionados pela União Europeia. Com a bandeira das Ilhas Cayman e 135 metros de comprimento, o megaiate “Crescent” está atracado na zona portuária de Port Tarraco – na costa turística do Mediterrâneo catalão – desde 2 de novembro de 2021, e não poderá zarpar enquanto as autoridades espanholas não determinarem sua real titularidade.

Um primeiro iate, o “Valerie”, foi confiscado em Barcelona, por ligação com Serguei Chemezov, próximo a Putin, segundo o jornal El País.

Depois, foi a vez do “Lady Anastasia”, um navio de 48 metros de comprimento, retido em Porto Adriano, na ilha mediterrânea de Maiorca. Segundo uma fonte policial, as autoridades suspeitam que o navio pertença a Alexandre Mijeiev, diretor geral da Rosoboronexport, empresa pública russa responsável pela venda de armas.

Na Alemanha, o alvo foi o navio de Alisher Usmanov, oligarca russo e ex-investidor do clube inglês Everton, que custou, em 2016, 447,5 milhões de libras (R$ 2,9 bilhões, na cotação atual).

Logo em seguida, Roman Abramovich tirou seu superiate Solaris, avaliado em 430 milhões de libras (equivalente a R$ 2,83 bilhões) de um estaleiro em Barcelona.

Com um custo de desenvolvimento estimado em mais de um bilhão de dólares e um preço estimado de US$ 700 milhões, o Eclipse, também ligado ao oligarca russo Roman Abramovich, é atualmente considerado o iate mais caro do mundo. Conta com uma boate, salão de beleza, piscina e academia, mas também é conhecido pela sua segurança. Ele está equipado com um submarino, três helicópteros e um sistema de defesa antimísseis a bordo.

Eclipse também é supostamente um iate à prova de paparazzi. De acordo com várias reportagens de revistas de iates, o navio tecnologicamente avançado possui um sistema que detecta o uso de câmeras digitais e atua como um ‘escudo de laser’ para interromper possíveis fotos com a ajuda de luzes infravermelhas.

Outro superiate grande e caro é o Scheherazade. O dissidente russo Alexei Navalny associou o superiate ao presidente russo, Vladimir Putin. Ancorado na cidade italiana de Marina di Carrara, a propriedade do iate está sendo examinada por autoridades americanas.

Falando ao New York Times, o capitão britânico do navio negou qualquer ligação com Putin, dizendo: “Eu nunca o vi e não o conheço”. Alguns relatos afirmam que seu dono vive no Oriente Médio.

De acordo com revistas e sites de iates, Scheherazade tem 140 metros de comprimento e vale cerca de US$ 700 milhões.

Diz-se que o navio misterioso possui um heliporto, uma grande piscina, um cinema, áreas de entretenimento e um “sistema de colisão de drones”.