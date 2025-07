Limusine do líder russo Vladimir Putin tem peso de ônibus e resiste a bombas

UOL/FOLHAPRESS

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, tem à disposição o Putin Car. A versão luxuosa da limusine russa Aurus Senat, conhecida pelas exclusividades, ainda não pode ser adquirida por cidadãos comuns, mas entrará em produção ainda este ano.

DETALHES FAZEM DA LIMUSINE UM CARRO ÚNICO

Putin usa a Aurus Senat desde 2018, quando o carro foi desenvolvido especialmente para ele. A limusine produzida na Rússia substituiu um Mercedes-Benz S600, até então utilizado pelo presidente local.

O “Putin Car” pesa nada menos do que 7,2 toneladas -equivalente ao peso de um ônibus comercial. O peso da limusine se dá por detalhes como a blindagem do automóvel, que inclui vidros reforçados, proteção de piso contra bombas, pneus “run-flat”, que rodam mesmo se estiverem furados, armas integradas e um suprimento de oxigênio para emergências.

O carro é equipado com rodas à prova de balas. O tanque de combustível, por sua vez, é à prova de fogo e de explosão. Segundo o portal oficial da Aurus Motors, montadora responsável pelo veículo, a limusine tem sistemas de extinção de incêndio, filtragem de ar, sistema de comunicação externa e saída de emergência.

Por dentro, o carro é decorado com madeira polida nas soleiras das portas e no painel. Todos os quatro assentos são reclináveis e revestidos com “autêntico couro russo”, na tonalidade branca ou bege. Há também geladeira para champanhe e cortinas de janela. Não existem fotos oficiais do interior do exemplar utilizado por Putin, mas relatos dão conta que o modelo é equipado também com uma parede de telas para realização de eventuais videoconferências.

Em junho ano passado, Putin presenteou o líder norte-coreano Kim Jong-un com um exemplar da limusine. Na ocasião, os dois apareceram em um vídeo passeando no veículo. Segundo a Reuters, Putin havia presenteado Kim com a primeira limusine Aurus em fevereiro do mesmo ano, o que significa que o norte-coreano possui pelo menos dois “Putin Car” atualmente.

VEÍCULO UNE VISUAL RETRÔ COM TECNOLOGIA DE PONTA

Com estilo retrô, a limusine é o carro oficial do presidente e passou por uma “repaginada”. A versão atualizada da Aurus Senat, inspirada em uma limusine ZIL da era soviética, foi recebida por Putin em sua cerimônia de posse no Kremlin, sede do governo russo, em maio de 2024.

Além do visual modernizado, a Aurus Senat também recebeu novas tecnologias na parte de dentro. O veículo tem clara inspiração nos carros da britânica Rolls-Royce.

Por fora, o modelo possui uma nova grade com suas colunas verticais mais espaçadas e uma nova decoração na parte superior. O contorno na parte inferior agora também se estende para fora em cada lado, acentuando as entradas de ar laterais.

Os faróis também mudaram, agora com luzes de LED em forma de L. Na traseira, as lanternas retangulares têm uma faixa cromada se estendendo por toda a largura do carro.

Por dentro, há uma nova central multimídia, com tela sensível ao toque personalizável. Há câmeras por todo o veículo, incluindo uma para o motorista, e um sistema de visão noturna para monitorar a estrada.

O conjunto mecânico segue o mesmo, com um trem de força híbrido combinando motor a combustão V8 de 4,4 litros com outro, elétrico. A potência combinada é de 606 cv e o motor envia tração às quatro rodas por meio de uma transmissão automática de nove velocidades.

VERSÃO PRESIDENCIAL ENTRARÁ EM PRODUÇÃO NA RÚSSIA

A Aurus Motors começou a fabricação do Senat em 2021. Até então, a produção era feita em pequena escala e de maneira experimental pela estatal NAMI. Os carros começaram a ser desenvolvidos na região do Tartaristão, a cerca de mil quilômetros da capital russa Moscou.

Os preços dos carros Aurus – há quatro modelos, incluindo um SUV e uma versão blindada -começam em 46,625 milhões de rublos, segundo a Reuters. Em reais, o valor é equivalente a mais de R$ 3,2 milhões, conforme cotação atual.

O modelo Senat é vendido localmente em uma versão padrão, com 2.700 quilos e comprimento de 5,63 metros. No caso no carro de Putin, além do peso maior, o modelo também é mais longo, medindo 6,7 metros.

A versão remodelada e utilizada por Putin entrará em linha de produção ainda em 2025. Segundo a Reuters, a produção acontecerá em uma antiga fábrica da Toyota na cidade de São Petersburgo. Às margens do rio Neva, no Mar Báltico, a região é um importante polo industrial russo. Conforme a Reuters, a Toyota transferiu a fábrica para a NAMI, que detém participação majoritária na marca Aurus, em março de 2023.

Segundo a Reuters, 40 carros da marca Aurus haviam sido vendidos na Rússia nos primeiros seis meses de 2024. Em 2023, 107 carros da montadora foram comercializados na Rússia.